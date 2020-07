Covid-19: Alger s’inquiète de la recrudescence des contaminations

Cinq walis (préfets) des régions les plus touchées — Alger, Oran (nord-ouest), Biskra (nord-est), Sétif (est) et Ouargla (sud) — participent à cette réunion aux côtés du Premier ministre Abdelaziz Djerad, des chefs des services de sécurité et des membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie, qui dépend du ministère de la Santé, selon l’agence officelle APS.

Jeudi, les autorités ont ordonné le reconfinement de deux communes de la wilaya d’El Kala, frontalière de la Tunisie, deux jours après une décision similaire concernant 18 communes de la wilaya de Sétif.

Ce rebond des cas de contamination est dû, selon les autorités, au « relâchement » de la population et au « non-respect » des règles de prévention et de protection.

Le port du masque sanitaire est obligatoire depuis le 24 mai et les contrevenants sont condamnés à de fortes amendes. Mais de nombreux Algériens continuent à être réfractaires au port du masque et aux mesures de distanciation physique.

Un mois après les premières mesures de déconfinement, le gouvernement a exigé fin juin un durcissement des sanctions contre les contrevenants.