Entré en éruption il y a huit jours sur l’île espagnole de La Palma, le volcan Cumbre Vieja, a arrêté lundi de cracher de la lave et des cendres mais les scientifiques avertissaient que le scénario pouvait changer rapidement.

« Le tremblement volcanique a presque disparu, tout comme l’activité explosive strombolienne » – type d’activité volcanique alternant éruptions de lave et projections explosives et nommée ainsi en référence au volcan de l’île de Stromboli dans le sud de l’Italie -, a également indiqué l’Institut volcanologique des Canaries (Involcan) Sans un tweet.

Joint par l’AFP, l’Involcan a indiqué ne pas être en mesure de déterminer pour le moment s’il s’agissait d’un répit dans l’éruption ou de la fin de l’éruption, indiquant « être en train d’évaluer les différents scénarios ».

Jusqu’ici, les images du volcan montraient un flux flamboyant orange expulsé par le volcan avant de former de longues et plus ou moins larges coulées de lave descendant sur les flancs du dôme et engloutissant sur leur passage plusieurs centaines de maisons.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les habitants de plusieurs quartiers d’une commune de l’île ont été confinés en raison des craintes d’émanation de gaz toxiques que pourrait provoquer l’arrivée dans la mer de la lave, qui se situait à moins de 2 km de la côte dimanche soir.