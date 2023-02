La ville espagnole de Barcelone suspend ponctuellement ses relations institutionnelles avec Israël et, notamment, son jumelage avec Tel-Aviv, « jusqu’à ce que les autorités mettent fin à la violation systématique des droits de l’homme de la population palestinienne », a annoncé sa maire de gauche Ada Colau.

Dans une lettre adressée au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, l’édile explique sa décision, surtout symbolique, de suspendre temporairement ce jumelage entre les deux villes méditerranéennes, comme le réclamaient dans une pétition plusieurs groupes pro-palestiniens barcelonais.

« J’ai décidé de suspendre temporairement les relations avec l’Etat d’Israël et avec les institutions officielles de cet Etat et, notamment, les accords de jumelage avec la municipalité de Tel-Aviv, jusqu’à ce que les autorités israéliennes mettent fin à la violation systématique des droits de l’homme de la population palestinienne », écrit cette ancienne militante pour le droit au logement qui est maire de la capitale catalane depuis 2015.

The Barcelona Mayor has just announced that the city has suspended its relations with #Israel including the twinning between #Barcelona and #TelAviv.

In face of Apartheid, we want to stand with the Rights and Values.

Main Unions, Peace and HR associations support it pic.twitter.com/5a9nRszmIJ

— Luca Gervasoni i Vila (@gervasonivila) February 8, 2023