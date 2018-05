Attentats de Paris: le procès s'ouvrira probablement début 2020

Le procès des auteurs des attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts et plus de 400 blessés à Paris et à Saint-Denis (nord de la capitale française) s'ouvrira probablement début 2020 après la fin des investigations dans ce dossier en octobre 2019, a annoncé le chef du parquet de Paris, François Molins.

"On est en train de terminer avec les mises en examen de personnes détenues en Belgique qui n'avaient pas encore été mises en examen chez nous et d'essayer de s'attacher à obtenir la preuve du décès de certains des organisateurs de ces attentats qui seraient restés en Syrie et en Irak", a déclaré Molins à la chaine d’information en continu «BFM TV».

"Les juges espèrent avoir terminé leurs investigations dans ce dossier en octobre 2019, ce qui permettrait d'avoir une ordonnance de mise en accusation en début d'année 2020", a indiqué le procureur de la république.

Cette ordonnance, qui marque l'achèvement de la procédure d'instruction, ouvre la voie au renvoi de l'affaire devant un tribunal pour y être jugée.

Le procureur estime entre 600 à 700 le nombre de Français se trouvant encore ou ayant été tués dans la zone irako-syrienne.