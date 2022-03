Le procureur d’Istanbul a demandé à « clore le dossier » de l’affaire Jamal Khashoggi, journaliste saoudien assassiné en Turquie en 2018, afin qu’il soit transféré à l’Arabie saoudite, ont rapporté jeudi des médias turcs.

Selon l’agence de presse privée DHA, le procureur a fait valoir que « l’affaire traîne parce que les ordres de la cour ne peuvent être exécutés, les accusés étant des ressortissants étrangers ».

La requête a été confirmée par la fiancée de Khashoggi sur Twitter.

During today’s hearing of Cemal’s murder case, the prosecutor asked, accordingly to the Saudi demand, for the transfer of the file to #SaudiArabia and the finalisation of it in #Turkey. The court will ask the view of Turkish Justice Ministry.#Khashoggi #JusticeForJamal

— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) March 31, 2022