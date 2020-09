Bahreïn et les Emirats arabes unis seront seuls « responsables » des « graves conséquences » de leur normalisation avec Israël, a déclaré mercredi le président iranien, Hassan Rohani.

« Comment avez-vous pu tendre la main à Israël? Et ensuite vous voulez leur donner des bases dans la région? Vous serez responsables de toutes les graves conséquences qui en découleront », a déclaré M. Rohani lors d’une allocution télévisée.

Le président iranien, qui n’a pas nommé Bahreïn et les Emirats, a tenu ces propos en conseil des ministres au lendemain de la signature à Washington d’accords de normalisation entre Israël et ces deux Etats arabes du Golfe, sous la houlette du président américain, Donald Trump.

Dans son discours, M. Rohani s’en est pris à « certains Etats de la région » dont « les dirigeants ne comprennent rien à la religion et ignorent leur dette […] à l’égard de la nation palestinienne ».

Conseiller du guide suprême iranien pour les affaires de politique extérieure, Ali Akbar Vélayati, a jugé, lui aussi sans les nommer, que « certains Etats du littoral du golfe Persique [étaient] devenus les marionnettes de l’Amérique et d’Israël dans le vain espoir que ceux-ci les soutiennent ».

« Ils ont mis leur espoir dans une chimère et bâti leur maison sur le sable. Ils paieront pour cet acte particulièrement lâche », a-t-il déclaré à l’issue d’une réunion par visioconférence avec des délégués d’une cinquantaine de pays musulmans, selon l’agence Tasnim, proche des ultraconservateurs.

Début septembre, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, avait accusé les Emirats d’avoir « trahi le monde musulman […] les nations arabes, les pays de la région et la Palestine » en acceptant de normaliser leurs relations avec l’Etat hébreu.

Samedi, le ministère des Affaires étrangères iranien avait accusé la monarchie bahreïnie d’être désormais « complices des crimes du régime sioniste ».

Les Emirats et Bahreïn sont le troisième et le quatrième pays arabe à établir des liens diplomatiques avec Israël, après la Jordanie (en 1994) et l’Egypte (en 1979).

Depuis la révolution islamique de 1979, l’Iran ne manque pas une occasion de rappeler son attachement à la défense de la cause palestinienne.