Accord Emirats-Israël: un journal iranien juge Abou Dhabi « cible légitime »

Les Emirats arabes unis sont devenus une « cible légitime » pour les forces pro-Téhéran, après que le pays du Golfe a conclu un accord historique avec Israël pour normaliser leurs relations, a affirmé samedi un journal ultraconservateur iranien.

Les Emirats et l’Etat hébreu ont convenu jeudi de normaliser leurs relations, dans le cadre d’un accord historique négocié par les Etats-Unis, salué par les alliés de Washington et d’Israël mais dénoncé par l’Iran, la Turquie et les Palestiniens.

Pour le quotidien Kayhan, le porte-voix de la frange ultraconservatrice du système politique iranien, l’accord est une « grande trahison » de la cause palestinienne.

« Si (cette décision des Emirats) n’a qu’un seul résultat, ce sera de faire de ce petit pays riche fortement dépendant de la sécurité une cible légitime et facile pour la résistance », peut-on lire dans l’article publié en une du journal.

Cet accord, une fois signé, ferait d’Abou Dhabi le troisième pays arabe seulement à suivre la voie de la normalisation des relations avec Israël, après l’Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994.

Abou Dhabi a réduit en janvier 2016 ses relations avec Téhéran dans un contexte de vives tensions entre les deux poids lourds de la région: l’Arabie saoudite, proche alliée des Emirats, et l’Iran.