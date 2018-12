2018: la folle année de Donald Trump

À l'image de Mensonges et Vérités de James Comey ou Le Feu et la Fureur de Michael Wolff, les livres à charge se sont multipliés tout au long de l'année. Mais la sortie de Peur: Trump à la Maison-Blanche, en septembre, était plus particulièrement attendue. Car son auteur, Bob Woodward, journaliste vedette du Washington Post à l'origine du Watergate, est réputé pour son sérieux. Celui-ci brosse dans son livre le portrait d'un président considéré par ses propres conseillers comme un danger pour son pays. Quelques jours avant la sortie du livre, l'un d'entre eux publiait d'ailleurs une non moins explosive tribune dans le New York Times. Son titre: «Je fais partie de la résistance à l'intérieur de l'Administration Trump».

Une victoire à la Cour suprême

À l'automne, Donald Trump remporte une victoire de haute lutte devant la Cour suprême, après la confirmation devant le Sénat du juge Brett Kavanaugh, accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes. Après Neil Gorsuch, nommé par ses soins un an plus tôt, le président ancre pour des décennies la plus haute instance judiciaire du pays dans le camp des conservateurs. À quel prix? L'affaire a certes permis de galvaniser ses troupes avant les «Midterms» mais elle a encore exacerbé les profondes divisions au sein de la société américaine. Surtout, les commentaires désobligeants envers l'une des victimes présumées du juge Kavanaugh risque à terme de lui aliéner une part importante de l'électorat féminin. Un bras de fer gagné pour l'Aléna

Fidèle à son mantra «America First», le président avait promis de «déchirer l'accord de libre-échange nord-américain», le jugeant désastreux pour l'économie américaine. Début octobre, celui qui s'enorgueillit de sa réputation de «dealmaker» a finalement eu gain de cause et obtenu de ses voisins de sérieuses concessions, une demi-heure seulement avant l'expiration de l'ultimatum fixé par Washington. Signé deux mois plus tard en marge du G20, cet «accord États-Unis-Mexique-Canada» doit encore être ratifié par les parlements des trois pays. Or l'aval de la Chambre des représentants, désormais aux mains des démocrates, est loin d'être acquis et pourrait donner à d'éventuelles contreparties. Des élections en demi-teinte

Une «vague bleue» a longtemps été annoncée par le camp démocrate. Ce dernier a certes remporté la chambre des représentants mais n'est finalement pas parvenu à ravir le Sénat aux républicains. Le président Trump, qui s'est porté en première ligne durant la campagne, est même parvenu à accroître sa majorité. Surtout, à l'issue des élections, le parti républicain correspond un peu plus à son image. Désormais, Donald Trump peut se consacrer à la présidentielle en 2020. Il a déjà levé plus de 100 millions de dollars pour financer sa réélection. Reste que d'ici là, les démocrates pourront s'appuyer sur la Chambre des représentants pour entraver son action et lancer de nouvelles investigations contre lui. Une enquête russe menaçante