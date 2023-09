Moga Festival revient à Essaouira, «sa ville natale», du 4 au 8 octobre prochains, pour animer en musique plusieurs endroits de la ville, dont le Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa. Les organisateurs viennent de finaliser la programmation qui s’annonce foisonnante.

Moga Festival, le rendez-vous des amoureux de la musique électronique et de la culture nomade, annonce aujourd’hui la deuxième phase de son line up pour l’édition 2023. Un événement qui se tiendra du 4 au 8 octobre à Essaouira. Ainsi, Antal, Lucas Saporito (Audiofly), Miss Monique, Viken Arman, Worakls, Lea Kdoch, Stasi Stanlin, Deer Jade, Gerd Janson et d’autres viennent compléter la programmation du IN qui se tiendra du vendredi 6 au dimanche 8 au Sofitel Mogador.

Cette nouvelle vague de plus de 30 artistes s’ajoute à une programmation déjà riche qui compte notamment Jayda G, Shkoon (Live), Rhadoo, Dyed Soundorom, A Guy Called Gerald, Oceanvs Orientalis, Margaret Dygas.

« Essaouira, la ville qui a vu le festival naître est au cœur du concept, plus qu’un festival de musique Moga propose une expérience immersive à ses festivaliers. Une immersion au cœur des musiques électroniques mais aussi au cœur de la culture Souiri avec son programme OFF », affirment les organisateurs.

Pendant cinq jours les acteurs locaux offriront activités et événements aux festivaliers, du surf au yoga, cours de cuisine, ateliers d’écriture, de mixage, initiation à la musique gnawa traditionnelle, pop market, musical brunch, kite show…, le programme complet du OFF sera dévoilé prochainement.

« La vision unique de Moga consiste à placer l’expérience au cœur du Festival, créant ainsi un espace où la musique électronique et la culture Souiri se rencontrent dans une harmonie parfaite. Notre objectif est de permettre aux festivaliers de vivre une expérience immersive et enrichissante, où la découverte, l’exploration et l’interaction sont à l’honneur », promettent les organisateurs.

Fusion aux influences Jazz, house

Antal est le DJ amstellodamois derrière l’un des labels les plus influents d’Europe : Rush Hour, Luca Saporito (Audiofly), la moitié du duo légendaire deep house Audiofly aux 20 ans de carrière. Miss Monique, DJ productrice ukrainienne, est peut-être la DJ féminine Progressive House la plus reconnue en Europe. Viken Arman, et son style unique fusion de beats électroniques et compositions acoustiques aux influences Jazz, house, minimal, hip-hop.

Le DJ/Compositeur de formation classique, Worakls qui joue et produit une électro organique. Stasi Sanlin, l’une des DJs phares au Moyen-Orient qui mélange une techno mélodique puissante à des rythmes afro hypnotiques. Deer Jade, et sa musique mélodique qui vous emmène dans un voyage mystique, Gerd Janson, l’un des djs House/Techno les plus respectés et plus encore.