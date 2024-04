Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 20 avril 2024:

– Pluies localement orageuses sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif, le Saiss, les plaines nord-ouest et l’Oriental, avec débordement possible sur la rive méditerranéenne et les versants sud-est.

– Gouttes de pluie locales possibles sur les régions centre.

– Temps relativement chaud sur les extrêmes sud et sud-est du pays.

– Rafales de vent assez fortes avec chasse-poussières locales sur les provinces du Sud, le sud de l’Oriental, le Sud-Est, le sud de l’Atlas et sur le Centre.

– Températures minimales de l’ordre de 03/11°C sur l’Atlas et le Rif, de 17/23°C sur le Sud-Est et l’extrême sud des provinces du Sud et de 11/18°C partout ailleurs.

– Températures en baisse continue.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.