Mdiq accueille en mai le championnat d’Afrique de voile

Le Royal Yacht Club organise, du 2 au 9 mai à Mdiq, le championnat d’Afrique de voile dans la catégorie « optimist ».

Cette manifestation sportive, organisée sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Voile, connaîtra la participation de 110 pratiquants du voile représentant 20 pays, dont 11 pays africains: Le Maroc, l’Egypte, la Libye, le Sénégal, le Mozambique, le Soudan, la Tunisie, l’Angola, la Tanzanie, l’Ile Maurice et les Seychelles.

Prendront part également à cette édition, des participants de neuf autres pays européens, asiatiques, américains en plus de l’Australie, ce qui constitue un record en termes de participation.

Selon le comité d’organisation, ce championnat africain sera réservé aux pratiquants âgés de 7 à 15 ans et se déroulera selon les normes internationales.

A noter que les membres de l’équipe nationale poursuivent leurs préparatifs à ce championnat d’Afrique, sous la supervision du staff technique composé d’Ismail Dadach et Mohamed Bouydi.

L’Optimist, un bateau pour apprendre à naviguer

L’Optimist est un petit bateau à voile d’environ 2 mètres de long et 1 mètre de large (sa coque fait 2,18 mètres de la poupe à la proue (de long) et 1,12 de bâbord à tribord (de large) plus précisément). C’est l’un des bateaux à voile les plus populaires au monde. 150.000 bateaux sont officiellement enregistrés dans la classe, elle est reconnue comme une classe internationale par la Fédération internationale de voile.

La voile est tenue par un mât qui est mis à la verticale, par la bôme qui est mise à l’horizontale et par une livarde qui est mise en diagonale. La corde qui sert à gonfler la voile se nomme l’écoute ; pour diriger le bateau, il y a un gouvernail et pour ne pas déraper sur l’eau, il y a une dérive. L’Optimist n’est conçu que pour une seule personne mais deux enfants peuvent y entrer. Généralement le poids maximal est de 90 kilos.

Il s’agit d’un excellant bateau pour apprendre à naviguer.