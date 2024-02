Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, a eu des discussions à Mexico avec la présidente du Sénat mexicain, Ana Lilia Rivera.

A cette occasion, Mme Rivera s’est félicitée de l’engagement actif de la Chambre des conseillers à renforcer les liens avec les organes législatifs et les forums régionaux similaires en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Lors de cet entretien, qui s’est déroulé en présence de l’ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdelfattah Lebbar, la responsable mexicaine a salué les résultats de la Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud, organisée les 15 et 16 du mois en cours par la Chambre des Conseillers sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Mme Rivera s’est félicitée, à cet égard, du succès de cette conférence internationale et de sa contribution à favoriser le développement des peuples du Sud, par le biais d’une coopération étroite entre les parlementaires d’Afrique, du monde arabe et d’Amérique latine.

La présidente du Sénat a souligné que la visite de M. Mayara au Mexique constitue une occasion de passer en revue les progrès réalisés en matière de coopération entre les deux institutions législatives et de soutenir les efforts des deux pays pour développer la coopération dans les domaines prioritaires, dont le changement climatique, la gestion des migrations, la lutte contre le terrorisme, l’agriculture, les énergies renouvelables et les industries.

Elle a souligné que ce déplacement constitue, aussi, une opportunité pour identifier les domaines qui permettraient d’élargir et de développer ces liens entre les deux pays.

Pour sa part, M. Mayara a évoqué les défis régionaux et internationaux communs auxquels sont confrontés les deux pays, soulignant la nécessité de renforcer la coopération bilatérale pour faire face aux défis sécuritaires, économiques et environnementaux, dans l’objectif de renforcer la stabilité de la région et d’approfondir la complémentarité entre les deux pays.

📌 مكسيكو

أجريت اليوم مباحثات مع رئيسة مجلس الشيوخ المكسيكي السيدة أنا ليليا ريفيرا، كانت مناسبة للوقوف عند التقدم المحرز على مستوى التعاون بين المؤسستين التشريعيتين ودعم جهود البلدين لتطوير التعاون في المجالات ذات الأولوية. pic.twitter.com/dpcoGbhcWH — Enaam Mayara النعم ميارة (@EnaamMayara) February 23, 2024

Il a également mis en avant l’importance de conjuguer les efforts déployés afin de réaliser le développement durable escompté et consolider les échanges commerciaux entre les deux pays, notant que la coopération sur des questions vitales bénéficie non seulement au Maroc et au Mexique, mais contribue également efficacement à renforcer la stabilité dans l’ensemble de la région, prélude à un avenir durable et prospère.

📍 مكسيكو

أجريت اليوم اليوم مباحثات مع رئيسة مجلس النواب المكسيكي السيدة مارسيلا غيرو كاستيو، تناولت عدة قضايا، كالفلاحة وتدبير الهجرة غير النظامية والطاقات النظيفة وغيرها.

وأعربت السيدة غيرو بهذه المناسبة عن رغبة بلادها في تنسيق التعاون مع المملكة في هذه المجالات. pic.twitter.com/R9PEJuGOLn — Enaam Mayara النعم ميارة (@EnaamMayara) February 23, 2024

Concernant la la Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud, M. Mayara a exprimé la fierté des composantes de la Chambre des Conseillers de la large et qualitative participation à cette rencontre, qui a connu la participation de plus de trente présidents d’organes lesgislatifs et représentants de 40 pays, notant, à cet égard, les échos positifs engendrés par l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à renforcer l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, qui constitue un modèle de coopération Sud-Sud susceptible de promouvoir les liens entre les pays africains, arabes et ceux de l’Amérique latine.

La délégation marocaine comprend également MM. Abderrahmane Ouafa, Abdelkader Salama, et Ahmed Lakhrif, représentants de la Chambre des conseillers respectivement auprès du Parlement Latino-américain (PARLATINO), du Parlement andin, et du Parlement centraméricain (PARLACEN).