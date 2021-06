Le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le chef de l’armée Saïd Chengriha ont rendu visite, ce mercredi 2 juin, à leur protégé et chef du Polisario Brahim Ghali, admis à l’hôpital militaire d’Aïn Naadja, après son retour d’Espagne.

Report from @ElDjazair_Daily that President of Algeria, Tebboune, and Algerian Chief of Defence Staff, Chengriha, have just visited Polisario Front leader Ghali in hospital in Algiers.pic.twitter.com/QBjoFhRJbV

