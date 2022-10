Saisie record à Melilla après le démantèlement d’une bande spécialisée dans le trafic de cocaïne. Sept personnes ont été arrêtées, parmi elles des Marocains.

Trente-quatre kilogrammes de cocaïne ont été interceptés par la Garde civile de Melilla. Une saisie historique dans l’enclave, valant sur le marché noir plus de 8 millions d’euros, ont annoncé les autorités, citées par le média local El Faro de Melilla.

🍚La @guardiacivil incauta el mayor alijo de cocaína en la ciudad de Melilla: 34,6 kilos en una intervención en la que han detenido a siete personas dedicadas al tráfico de drogas desde la península a la Ciudad Autónoma. pic.twitter.com/iNLobGvMpE — Cadena SER Melilla (@LaSer_Melilla) October 11, 2022

L’enquête a démarré en novembre 2021 après des soupçons sur l’existence d’un réseau ayant pu introduire de la cocaïne dans l’enclave depuis l’Espagne. Un premier véhicule en provenance du port de Málaga avait été intercepté le 26 décembre 2021 avec plus de 34,6 Kg de cocaïne cachés dans le double fond.

Près d’un an plus tard, les autorités locales ont pisté et traqué plusieurs personnes suspectées d’être liées à ce réseau. Au total, sept personnes de nationalité espagnole et marocaine ont été arrêtées, indique la Garde civile.

Cette opération révélée mardi 11 octobre a permis d’éviter la vente de plus de 138.400 doses de cette drogue, hautement addictive et valant 8.604.000 d’euros. Par ailleurs, une somme de plus de 2 millions d’euros a été saisie, ainsi que plusieurs véhicules.