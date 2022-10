Les images font sensation sur les réseaux sociaux. On y voit Moulay Rachid, accompagné de son fils Moulay Abdeslam qu’il porte sur ses épaules, visiter le jardin zoologique de Rabat.

Dans la vidéo diffusée sur Youtube, on y entend le prince demander à ses accompagnateurs s’il arrivait à l’animal qui se trouvait devant lui et que les images ne nous permettent pas de distinguer, de jeter des projectiles sur les visiteurs. « Non non, ça ne me dérange pas », répond-il par la suite à une personne qui a répondu par l’affirmative à sa question.