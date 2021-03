Dans une intervention télévisée, le médecin français Dr. Laurent Alexandre a énoncé avec étonnement que le Maroc, « pays sous-développé », « vaccinait deux fois plus vite que la France ». Un ton qualifié de « condescendant » par certains internautes marocains.

« Comme le disait Patrick, le roi Mohammed VI vaccine deux fois plus vite que Macron. Un pays sous-développé, un pays émergent comme le Maroc vaccine deux fois plus vite que la France. On croit rêver », déclare le fondateur du site « Doctissimo » face au médecin Patrick Pelloux, lors d’une intervention télévisée relayée sur Twitter.

« Un pays sous-développé, un pays du tiers-monde… » arrogance et condescendance !!! 😤😤😤 pic.twitter.com/lSYFZtSH3S — Zakia Hajjaji (@zhajjaji) March 10, 2021

« Si on nous avait dit il y a cinq ans que le Maroc vaccinerait pour une maladie un jour deux fois plus vite que la France, on ne l’aurait pas cru, et c’est pourtant la réalité », a-t-il poursuivi.

Si le constat est plutôt glorifiant pour le royaume, les internautes n’ont pas apprécié la forme du propos et l’étonnement « condescendant » emprunté par le médecin qui qualifie le Maroc de « pays-sous développé ».

Pour être fair, je reprends le tweet de @dr_l_alexandre . Comme échangé avec lui en mp, c’est le ton et les termes qui m’ont dérangé mais je comprends sa frustration. Quand on passe à la tv on prends des risques ☺️ https://t.co/4ajv3ly0M7 — Zakia Hajjaji (@zhajjaji) March 11, 2021

Dr. Alexandre a d’ailleurs lancé sur son compte Twitter un trait d’humour à l’attention du Premier ministre français. Sous la forme de sondage, il a demandé à ses abonnés s’ils étaient « favorables à ce qu’on envoie Jean Castex faire un stage » au royaume « pour apprendre à vacciner vite et sortir du Waterloo vaccinal? »

Le Maroc de Mohamed 6 vaccine beaucoup plus vite que la France de @EmmanuelMacron Êtes vous favorable à ce qu’on en envoit @JeanCASTEX faire un stage auprès du Roi du Maroc pour apprendre à vacciner vite et sortir du Waterloo vaccinal ? — Docteur Laurent Alexandre #JeSuisDoublementVacciné (@dr_l_alexandre) March 9, 2021

Pour rappel, le Maroc a dépassé cette semaine la barre des 4 millions de personnes vaccinées. L’OMS a indiqué la semaine dernière que le Maroc comptait parmi les 10 premiers pays qui ont réussi le défi de la vaccination contre le covid-19.