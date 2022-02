En visite officielle à Madrid mardi 15 février, la nouvelle ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a été interrogée, aux côtés de son homologue espagnol, José Manuel Albares sur les relations des deux pays avec le Maroc.

Interrogée sur la crise entre Rabat et Madrid, la ministre allemande a affirmé que «les relations entre le Maroc et l’Espagne, qui ont été bonnes jusqu’en mars 2021, doivent continuer», et ce, «dans l’intérêt de l’Europe et du Maroc».

En effet, tandis que la brouille diplomatique entre Rabat et Berlin a été définitivement enterrée, un apaisement des relations avec Madrid tarde à se faire jour. «Après une crise très profonde avec le Maroc, nous sommes en train de construire une relation du XXI siècle», a déclaré pour sa part le ministre espagnol lors de la conférence de presse tenue au Palais de Vaina.

«Construire une relation aussi solide, aussi riche, profonde et complexe dans le bon sens, comme celle que le Maroc a avec l’Espagne demandera du temps», a-t-il souligné, notant que «le plus important est le résultat final, qui nous permettra d’éviter de futures crises».

Interrogés également sur le dossier du Sahara, le ministre espagnol n’a pas fait de commentaire, tandis que la ministre allemande a défendu «une solution acceptable pour tous dans le cadre des Nations unies».