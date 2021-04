Un humoriste français, en détention préventive depuis une semaine, sera jugé mercredi au Maroc pour avoir diffusé une vidéo jugée insultante sur les réseaux sociaux, a indiqué mardi à l’AFP un avocat qui suit le dossier.

Brahim Bouhlel et un influenceur connu sous le pseudonyme « Zbarbooking » sont poursuivis pour « diffusion d’une vidéo d’une personne sans son consentement » et « détournement de mineur » — délits passibles de peines allant jusqu’à cinq ans de prison selon le Code pénal marocain –, a indiqué Me Mourad Elajouti, à l’origine du signalement de la vidéo au parquet.

Dans cette vidéo devenue virale, Brahim Bouhlel — attablé dans un restaurant à Marrakech aux côtés de « Zbarbooking » et de l’acteur français Hedi Bouchenafa — filme trois mineurs en proférant des insultes, qui ont suscité l’indignation sur les réseaux sociaux.

Face à la polémique, les trois hommes ont présenté leurs excuses, arguant qu’il s’agissait d’une vidéo « parodique ».

« Les propos tenus dans la vidéo ont choqué tout le monde et ne peuvent pas être qualifiés de parodie humoristique », a commenté Me Elajouti.

M. Bouchenafa a quitté le territoire marocain avant l’ouverture de l’enquête.

Brahim Bouhlel est connu pour avoir joué dans « Validé », une série à succès sur le rap français.