Le directeur général de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a ordonné l’ouverture d’une enquête sur la supposée agression d’un jeune homme par des policiers dans un commissariat à Casablanca. La victime avait apporté son témoignage dans les médias.

«Le directeur général de la sécurité nationale et de la surveillance du territoire a souligné la nécessité de faire connaître toute la vérité sur ces accusations portées contre des policiers dans l’exercice de leurs fonctions, afin de permettre une identification précise des responsabilités et d’établir les conséquences et sanctions administratives une fois les résultats de la recherche dévoilés», lit-on dans un communiqué publié à cet effet.