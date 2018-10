Chaque week-end, le marché Laayoune connait une grande affluence et devient la Mecque des amoureux des animaux. La plupart des visiteurs, qui y viennent, sont à la recherche de l’animal de compagnie idéal et ils ont l’embarras du choix. Oiseaux, chiens, chats, ou poissons, il y en a pour tous les goûts et les couleurs.