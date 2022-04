Espéré depuis de longues années, le tant désiré tunnel de Tichka ne verra finalement jamais le jour. A sa place, les autorités prévoient la construction d’un tunnel à Ourika.

L’annonce a été faite par le ministre de l’Equipement et de l’eau, Nizar Baraka. Ce dernier, qui répondait à une question au Parlement, a annoncé que les études préliminaires réalisées par son département ont conclu qu’un trajet entre Marrakech et Ouarzazate via le tunnel d’Ourika constitue une alternative plus efficace au tunnel de Tichka, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya dans sa livraison du mercredi 6 avril.

Les études ont aussi démontré, a ajouté le ministre, que le tunnel d’Ourika allait réduire le trajet pour les automobilistes de 80 minutes et pour les poids-lourds de 112 minutes, tandis que les trajets n’étaient réduit que de 20 minutes pour les automobilistes et 29 minutes pour les poids lourds d’après les estimations réalisées pour le tunnel de Tichka.

Des études plus approfondies auront lieu en 2022 et un budget de 30 millions de dirhams a été mobilisé en conséquence, a indiqué Baraka, précisant que cette somme sera allouée aux études géophysiques et géotechniques, ainsi qu’aux volets économiques et environnementaux relatifs à la construction du tunnel.

Une route qui mobilisera une enveloppe de 40 millions de dirhams, sera également construite au moment des travaux du Tunnel et servira à la réalisation des études géophysiques et géotechniques. A noter que les études préliminaires prévoient la construction à Ourika d’un tunnel de 10 kilomètres ainsi que l’aménagement d’une route de 80 kilomètres menant au tunnel et la construction de 10 ponts mobilisant un montant total de 10 milliards de dirhams.