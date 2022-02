Stellar AfricaGold Reports Discovery of third Structure At Tichka Est in Morocco; New continuous Gold Mineralization over 1 Km strike Length with Trenches Assaying up to 4 meters of 5.81 g/t Au https://t.co/kgh0bmtzRh

Maurice Giroux, vice-président exploration et DG de Stellar AfricaGold a déclaré: «Je suis ravi de voir que le potentiel du projet Tichka se développe avec la découverte d’une autre nouvelle structure au sein des permis Tichka Est. Cette troisième structure, désignée Zone C, est située à l’Est de la Zone B et montre une minéralogie, des teneurs en or et une largeur de structure similaires à celles trouvées dans les Zones B et A rapportées précédemment ».

« La structure de la zone C ajoute 1.000 mètres de minéralisation aurifère aux 1.200 mètres déjà annoncés des structures A et B pour un total combiné de 2.200 mètres de direction. Cette nouvelle structure importante reste ouverte à l’Est et en profondeur. Stellar a une équipe géologique permanente au Maroc et l’exploration de la zone C est en cours. Les résultats seront publiés au fur et à mesure que les tests seront reçus et analysés », a-t-il ajouté.

Les résultats d’analyse significatifs incluent les valeurs suivantes :

Tranchée C1 : 3,58 g/t Au sur 2 mètres

Tranchée C2 : 5,81 g/t Au sur 4 mètres

Tranchée C3 : 3,14 g/t Au sur 4 mètres

Tranchée C4 : 5,66 g/t Au sur 1 mètre et 0,92 g/t Au sur 7 mètres

Tranchée C5 : 0,88 g/t Au sur 2 mètres

Stellar continue d’explorer la structure de la zone C en ajoutant des tranchées de remplissage supplémentaires à l’extension-est et entre les tranchées C1 et C2. L’entreprise canadienne qui possède un bureau de représentation à Casablanca prévoit d’inclure le forage de cette nouvelle zone C dans la planification des programmes de forage initiaux pour les structures des zones A et B.

La collecte d’échantillons a été effectuée par deux géologues locaux expérimentés sous la supervision de Yassine Belkabir, directeur de Stellar au Maroc et du Dr Ali Saquaque, conseiller technique de Stellar pour l’Afrique. Les échantillons ont été ensachés sur le site d’échantillonnage et stockés dans des zones sûres jusqu’à leur transport au Laboratoire Africain des Mines et de l’Environnement (« Afrilab ») à Marrakech pour analyse.

Pour rappel, le projet aurifère Tichka-Est, comprenant sept permis totalisant 82 kilomètres carrés, opère dans la région montagneuse du Haut-Atlas, à environ 80 kilomètres au sud-sud-ouest de Marrakech. L’exploration faisant suite à certaines fortes anomalies de sédiments fluviatiles signalées par l’ONHYM (Office National des Hydrocarbures et des Mines) a conduit Stellar à la découverte de trois vastes structures minéralisées aurifères désignées zones A, B et C.