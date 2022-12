Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire a inauguré le Conrad Rabat Arzana, pemière unité de la marque Conrad Hotels & Resorts.

Dans le cadre des efforts de promotion des investissements privés visant le développement de la capacité hôtelière et l’offre d’animation, Fatim-Zahra Ammor a présidé l’inauguration de la nouvelle unité hôtelière Conrad Rabat Arzana, première entrée de la marque Conrad Hotels & Resorts au Maroc.

Fort de plus de 270 lits et de plusieurs infrastructures de services et d’animation, ce nouvel établissement hôtelier vient renforcer la capacité litière de la région de Rabat-Salé-Kénitra et enrichir son offre touristique, à travers la valorisation du littoral de Harhoura, l’un des plus beaux sites balnéaires de Rabat.

A l’occasion de cette inauguration, la ministre est revenue sur l’importance de cet investissement pour l’attractivité touristique de la commune de Harhoura et de toute la région de Rabat-Salé-Kénitra: « Cet investissement est une preuve supplémentaire de la confiance des investisseurs internationaux en notre destination. La marque Conrad Hotels & Resorts du groupe Hilton Hotels Corporation a parié, à juste titre, sur la région Rabat-Salé-Kénitra qui offre des potentialités transverses dans plusieurs catégories de produits touristiques, notamment la culture et le City Break. La commune de Harhoura est un vrai atout balnéaire pour la région. L’hôtel Conrad Rabat Arzana contribuera, sans doute, à l’amélioration de l’attractivité de la commune pour les touristes nationaux et internationaux ».

Lire aussi: L’ONMT reçoit les leaders du tourisme israéliens à Marrakech

Avec son architecture moderne et son design avant-gardiste, cet hôtel luxueux de 120 chambres offrira aux clients un style d’hospitalité moderne, une élégance intemporelle, des expériences culinaires uniques et un service personnalisé, pour un séjour mémorable.

Situé au nord de Harhoura, à 15 minutes de la corniche et 35 minutes de l’aéroport de Rabat-Salé, l’emplacement privilégié du Resort à proximité du centre culturel de la ville, offre un accès aisé aux attractions touristiques historiques telles que, le Mausolée Med V, l’Ancienne Médina, les Jardins des Oudayas et le zoo de Rabat.