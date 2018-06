Tit Mellil: le roi inaugure un Centre de formation et d'insertion des femmes et des jeunes

Le roi Mohammed VI a procédé samedi à Tit Mellil (Province de Mediouna), à l'inauguration d’un Centre de formation et d’insertion des femmes et des jeunes, réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour un investissement global de 9 millions de dirhams (MDH).

Véritable tremplin vers l’intégration socio-économique des jeunes, particulièrement ceux issus de milieux défavorisés, ce projet structurant ouvre de nouvelles perspectives d’avenir aux personnes bénéficiaires qui pourront, grâce à des formations qualifiantes, intégrer le marché de l’emploi, améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs familles.

Ce Centre, dont les travaux de construction ont été lancés par le roi le 8 juin 2017, témoigne de l’intérêt particulier que porte le Souverain à l’épanouissement des femmes et des jeunes et de Sa volonté de les doter d’outils variés pour un meilleur accès au développement.

Ce projet solidaire, mis en place dans le cadre d’une approche participative avec les représentants de la société civile, ambitionne d’encadrer les femmes et les jeunes de Tit Mellil, de favoriser leur accès à différents outils et moyens d’intégration sociale et d’insertion professionnelle, outre l’amélioration du niveau scolaire et éducatif des enfants bénéficiaires.

Il devra également participer à l’épanouissement et à la socialisation des personnes cibles à travers des activités culturelles et sociales qui encouragent la responsabilisation, la citoyenneté et l’esprit de volontariat, via notamment l’action associative.

Edifié sur un terrain domanial de 3.640 m2, le nouveau Centre abrite un pôle formation professionnelle des femmes et des jeunes comportant des ateliers de cuisine-pâtisserie, de coupe-couture, de coiffure-esthétique, de menuiserie aluminium, d’électricité du bâtiment, des salles de formation en réseau informatique et en commerce et gestion d’entreprises, une bibliothèque, ainsi qu’une salle multimédias.

Le Centre de formation et d’insertion des femmes et des jeunes comprend également un pôle d’activités scolaires, parascolaires et d’enseignement préscolaire abritant des salles de formation des éducatrices de l’enseignement préscolaire, d’alphabétisation, de soutien scolaire, d’enseignement préscolaire (petite, moyenne et grande section), une salle de repos, une kitchenette, une aire de jeux pour enfants, une salle polyvalente, et un espace associatif.

La réalisation de ce Centre est le fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le Conseil provincial de Mediouna, l’Office de la Formation professionnelle et de la promotion du travail (encadrement technique) et l’Association de soutien du Centre de formation et d’insertion des femmes et des jeunes de Tit Mellil (gestion).

Ce nouveau projet solidaire vient ainsi consolider les différentes actions engagées par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité dans la région de Casablanca-Settat et qui s’assignent pour principaux objectifs l’amélioration des conditions de vie des citoyens et la valorisation des potentialités des jeunes, véritable richesse de la Nation.