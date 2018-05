Tétouan: ouverture d'une enquête visant un policier

La brigade nationale de police judiciaire a ouvert une enquête sous la supervision du parquet compétent visant un officier de police pour son implication présumée dans une affaire de détournement d'argent public, de faux et d'usage de faux.

Un agent de police travaillant comme chargé du service de gestion des véhicules de sûreté à la préfecture de police de Tétouan, est sujet d’une enquête de la BNPJ pour son implication présumée dans une affaire de détournement d'argent public, de faux et d'usage de faux.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de sûreté avaient reçu une plainte du propriétaire d'une station-service visant le fonctionnaire de police qui lui aurait remis de faux reçus concernant des sommes d'argent relatives au carburant fourni par la station-service aux véhicules de sûreté relavant de la préfecture de police de Tétouan.

Le fonctionnaire de police mis en cause a été placé en garde-à-vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, et ce afin d'élucider tous les tenants et aboutissants de cette affaire, précise la DGSN.