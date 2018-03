Terrorisme: mise en détention de six accusés à la prison locale El Arjat

Le juge d'instruction chargé des affaires de terrorisme près l'annexe de la Cour d'appel à Salé a ordonné, lundi, la mise en détention, à la prison locale El Arjat, de six accusés poursuivis dans des affaires liées au terrorisme, après les avoir auditionnés dans le cadre de l'interrogatoire préliminaire.

Les accusés, qui ont été déférés auparavant devant le procureur général du Roi près la même Cour, sont poursuivis notamment pour "constitution d'une bande en vue de préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l'ordre public, appartenance et apologie d’une organisation terroriste", affirme une source judiciaire.

Le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national, avait démantelé le 21 février dernier, une cellule terroriste composée de six membres alliés à "Daech" qui s'activaient dans la ville de Tanger, et ce dans le cadre de la lutte contre les menaces terroristes.

Les investigations ont révélé que les éléments de cette cellule, menée par un ex-détenu dans une affaire de terrorisme, sont impliqués dans des agressions contre plusieurs personnes dans la ville du Détroit, en utilisant des armes blanches, des bâtons et des cagoules, avait indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

L’enquête a montré que les individus arrêtés, âgés entre 22 et 42 ans, ont des liens avec le réseau terroriste partisan de "Daech", démantelé le 01/02/2018 à Tanger et à Meknès et qui planifiait des attaques visant à porter gravement atteinte à la sécurité et à la stabilité du Royaume.