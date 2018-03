Tanger: arrestation d'un multirécidiviste pour possession et trafic de drogue

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont procédé, mardi soir, à l'arrestation d'un individu, aux multiples antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire de possession et trafic de drogue.

D'après les premiers éléments de l'enquête, le mis en cause, âgé de 34 ans, faisait l'objet d'un avis de recherche national pour des affaires de trafic de drogue, indique mercredi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que les perquisitions menées à son domicile ont permis la saisie de 7.402 comprimés d'ecstasy et de rivotril, 475 kilogrammes de cocaïne, 3 kg de chira, 9 couteaux de divers calibres et 6 balances électriques, outre une somme d'argent soupçonnée provenir du narcotrafic.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, selon la même source.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts intenses et inlassables déployés par les services de la DGSN pour lutter contre le trafic international de drogues et de psychotropes, conclut le communiqué.