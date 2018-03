Salé: huit blessés suite à la chute d'un arbre lors de la prière du vendredi

Huit personnes ont été blessées suite à la chute d'un arbre près de la mosquée Al-Fath, sise au douar Onk Jmel à Salé, alors qu'elles accomplissaient la prière du vendredi, apprend-on auprès des autorités locales.

Les autorités locales et les services de protection civile sont aussitôt intervenus et les blessés ont été transférés à l'hôpital provincial de Salé pour recevoir les soins nécessaires, indique la même source, précisant que trois d'entre eux ont été évacués vers l'hôpital Avicenne à Rabat pour des examens et soins supplémentaires.