Ce solennel vendredi 5 avril a marqué l’inauguration officielle de la Mosquée Mohammed VI d’Abidjan, en conformité avec les directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine. La Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, en collaboration avec les autorités ivoiriennes compétentes, a supervisé l’événement, qui s’est déroulé lors de la Prière du Vendredi.

L’ouverture de cette mosquée emblématique a rassemblé un parterre de personnalités éminentes, parmi lesquelles figuraient le conseiller spécial du Président de la République chargé des Cultes et des Affaires sociales, le Grand chancelier de l’Ordre national, ainsi que plusieurs membres du gouvernement ivoirien.

Étaient également présentes des figures notables telles que la présidente du Sénat ivoirien, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d’Ivoire, ainsi que le président du COSIM.

La délégation de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, accompagnée de son Secrétaire général, a honoré l’événement de sa présence, aux côtés de l’ambassadeur du Maroc à Abidjan et du président de la section de la Fondation en Côte d’Ivoire.

La prière du Vendredi, tenue dans cette nouvelle mosquée, a été marquée par un prêche du président du Conseil des Oulémas de la région Souss-Massa, représentant du Conseil Supérieur des Oulémas marocain, mettant en avant les valeurs de fraternité en Islam et les solides relations entre le Maroc et la Côte d’Ivoire.

La Mosquée Mohammed VI d’Abidjan, fruit de la vision humaniste et religieuse de Sa Majesté le Roi, œuvrera à la promotion des valeurs de paix, de tolérance et de dialogue prônées par l’Islam. Elle sera un lieu de diffusion de la sagesse et de l’enseignement du Saint Coran, tout en favorisant le partage d’expertise entre le Maroc et la Côte d’Ivoire dans la gestion du champ religieux.

Une vision Royale

Les travaux de construction, lancés en 2017 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont été réalisés selon les normes architecturales marocaines traditionnelles, conférant à l’édifice une splendeur authentique. La mosquée s’étend sur une superficie de 25.000 m2 et comprend diverses installations telles qu’une salle de prière, une salle de conférences, une bibliothèque, un complexe commercial et des espaces verts.

Aussi, une veillée religieuse spéciale, en commémoration de Laylat Al Qadr (la Nuit du destin), sera organisée vendredi soir au sein de la Mosquée Mohammed VI d’Abidjan, réunissant des érudits et des guides religieux des deux pays dans un climat de quiétude et de spiritualité.