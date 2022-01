Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé toutes les parties au conflit autour du Sahara marocain à reprendre le processus politique en vue de parvenir à une solution à ce différend régional.

« Il est temps pour les parties de comprendre la nécessité d’un dialogue qui tend à aboutir à une solution » à la question du Sahara, “un problème qui dure depuis plusieurs décennies”, a souligné Antonio Guterres lors d’une conférence de presse tenue vendredi à New York.

Le SG de l’ONU a également indiqué qu’“il est dans l’intérêt de tous de résoudre une fois pour toutes” ce différend au vu des défis auxquels est confrontée la région. “Il s’agit d’un problème qui dure depuis plusieurs décennies dans une région du monde où il y a des problèmes de sécurité d’extrême gravité et où nous voyons le terrorisme comme une menace qui prend de l’ampleur”, a-t-il ajouté.

Antonio Guterres a cité, dans ce cadre, les problèmes de sécurité dans la région du Sahel, en indiquant que “nous constatons de plus en plus ces problèmes sur la côte ». A la lumière de ces défis, “il est temps pour les parties de comprendre le besoin pour un dialogue qui tend à aboutir à une solution et non pas à maintenir un processus sans fin et sans l’espoir certain d’une solution », a-t-il poursuivi.

L’appel du SG de l’ONU intervient à l’heure où son Envoyé personnel pour le Sahara, Staffan de Mistura, vient de boucler une visite dans la région. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 2602 du Conseil de Sécurité, adoptée le 29 octobre 2021, dans laquelle l’Instance exécutive de l’ONU réitère son appel aux parties, en l’occurrence le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le polisario, à reprendre le processus des tables rondes, dans un esprit de réalisme et de compromis, pour parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis.