Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a effectué mardi, une visite de terrain au marché de gros d’Inezgane (Préfecture d’Inezgane-Aït Melloul).

La visite qui s’est déroulée en présence notamment du Wali de la Région Souss-Massa, du Gouverneur de la Préfecture d’Inezgane-Aït Melloul, du Secrétaire Général de la Province de Chtouka Ait Baha, du Président de la Chambre d’Agriculture de Souss-Massa, des élus, ainsi qu’une importante délégation de responsables du ministère, a pour objectif de s’assurer de l’approvisionnement normal du marché national en fruits et légumes.

Elle s’inscrit dans le cadre des actions de coordination et de suivi de la déclinaison d’urgence des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l’augmentation des prix des produits agricoles et l’action en vue de les stabiliser dans les niveaux habituels.

Le marché de gros d’Inezgane est le plus gros marché des fruits et légumes au Maroc et s’inscrit dans le cadre des marchés de gros de nouvelle génération.

Cette importante plateforme permet à travers son infrastructure modernisée et de dimensionnement adéquat, l’amélioration des conditions de commercialisation et de distribution des produits et l’organisation de l’espace de commercialisation des produits agricoles (légumes et fruits) au profit de milliers d’agriculteurs de la région.

Par ailleurs, au niveau de la Province de Chtouka Ait Baha, le ministre a visité des exploitations de production maraichère spécialisées dans la production de la tomate ronde.

La région Souss-Massa, en l’occurrence la plaine de Chtouka, contribue activement dans l’approvisionnement des marchés intérieurs en légumes, notamment la tomate ronde, avec une superficie de 3900 Ha et une production prévisionnelle de 695000 Tonnes au titre de la campagne 2022/2023.

Dans une déclaration à la MAP, M.Sadiki a indiqué que le prix de la tomate a connu une augmentation depuis le début du mois de janvier à cause de la baisse des températures ayant ralenti la maturité des fruits et par conséquent, l’approvisionnement des marchés en quantités suffisantes et normales.

Et d’assurer que cette situation commence à s’améliorer avec l’augmentation des températures, ce qui permettra d’assurer l’approvisionnement en quantités suffisantes des marchés intérieurs du Royaume et ce avant l’avènement du mois de Ramadan.

Les commissions spéciales de suivi mises en place en coordination avec les professionnels, œuvrent à même d’assurer un approvisionnement suffisant et permanent du marché national, a-t-il souligné, insistant sur la nécessité de garantir la stabilité des prix au profit du consommateur marocain.

Par la suite, le ministre a présidé au siège de la Chambre Régionale d’Agriculture de Souss-Massa à Agadir, une réunion avec la Fédération interprofessionnelle des fruits et légumes (FIFEL).

La réunion qui s’inscrit dans le cadre des rencontres périodiques tenues avec les professionnels du secteur, vise à surmonter les contraintes liées à l’approvisionnement et la commercialisation des fruits et légumes et à améliorer les performances de la filière.