A la suite du report de la rentrée scolaire au 1er octobre, le ministère de l’Education nationale a mis en place des leçons de révisions télévisées diffusées sur des chaînes publiques. Les cycles primaire et secondaires sont concernés par cette mesure.

Dans un communiqué, le ministère de l’Education nationale a annoncé la mise en place de leçons de révisions et de consolidation des connaissances pour les élèves du primaire, collège et lycée. Ces leçons seront diffusées sur des chaînes publiques, selon le programme suivant:

– Laayoune TV: cours destinés aux élèves du primaire de 8h à 18h;

– Tamazight TV: cours liés au niveau secondaire et préparatoire de 8h à 12h30;

– Athaqafia TV: cours destinés aux élèves filles et garçons de l’enseignement secondaire qualifiant de 8h à 18h.

Ces cours vidéo sont accessibles via l’application mobile TelmidTICE et le portail en ligne http://telmidTICE.men.gov.ma.

Le ministère annoncera quotidiennement le réseau de programmation détaillé de ces leçons pour chaque chaîne, via son portail officiel www.men.gov.ma et ses pages officielles sur les sites de réseaux sociaux. Alors que le ministère appelle toutes les mères et tous les pères à suivre le rythme de leurs enfants dans un suivi continu des cours de révision et d’installation, il assure qu’il restera en communication constante avec eux sur tous les développements liés à l’avancement de ce processus, conclut le communiqué.