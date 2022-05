Les frontières de Sebta et Melilla avec le Maroc ont connu une forte affluence lors de leur réouverture. Plusieurs milliers de personnes et tout autant de véhicules ont pu traverser les frontières dans les deux sens.

La réouverture tant attendue des frontières de Sebta et Melilla a permis à plus de 6.000 personnes de quitter les enclaves ou de les rejoindre dès le premier jour. Depuis le poste-frontière Tarajal, 3.268 personnes et 840 véhicules ont quitté l’enclave de Sebta, indique le gouvernement local, notant que 1.580 personnes et 504 véhicules ont pris le chemin inverse.

Du côté de Melilla, 1.584 personnes ont traversé la frontière et 1.449 ont rejoint le Maroc depuis Nador. Près d’un millier de voitures ont traversé la frontière dans les deux sens, mais la plupart d’entre eux sont entrés depuis le Maroc (595), rapportent les médiaux locaux.

Les frontières avec Sebta et Melilla ont rouvert dans la nuit du lundi au mardi 17 mai. Les deux enclaves sont accessibles dans un premier temps aux citoyens résidents de l’Union européenne et aux personnes autorisées à voyager dans l’espace Schengen. À partir du 31 mai, les travailleurs marocains pourront également se rendre aux deux enclaves.