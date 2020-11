PLF 2021: rétablissement de la TIC sur les pneus

Supprimée en 2002, la taxe intérieure de consommation (TIC) sera rétablie à partir du 1er janvier 2021.

Selon le PLF 2021, les pneus coûteront plus cher dès le 1er janvier prochain en raison du rétablissement de la TIC, supprimée en 2002 pour préserver l’industrie locale, rapporte ce jour L’Economiste.

Le montant de la taxe a été fixée à 3 DH HT le kilo, jante comprise, payable à l’importation. Pour des voitures touristiques avec des pneus qui pèsent entre 10 et 15 kg, cela implique une hausse de prix entre 30 et 45 DH HT par pneu.

Un montant qui peut s’élever jusqu’à 300 DH HT par unité pour des pneus de camions qui pèsent entre 70 et 110 kg avec jante. A noter qu’un camion poids lourd composé d’un tracteur et d’une remorque peut être constitué de 16 pneus.

La hausse est plus importante pour les engins du génie civil et du BTP (360 DH HT pour un pneu de 120 kg et 1.200 DH HT pour 400 kg, ainsi que pour les engins miniers.