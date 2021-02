La Brigade de la police judiciaire relevant d’El Kelaâ des Sraghna a ouvert mercredi soir une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, en vue de vérifier les actes criminels reprochés à un enseignant au primaire, pour son implication présumée dans une affaire de détournement de mineurs, d’attentat à la pudeur et de harcèlement sexuel.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué jeudi, dans un communiqué, que les services de la sûreté nationale d’El Kelaâ des Sraghna avaient reçu une plainte de la part des tuteurs de huit élèves filles accusant le suspect de détournement des victimes, de harcèlement sexuel et d’attentat à la pudeur, ce qui a nécessité d’ouvrir une enquête judiciaire et de soumettre les présumées victimes à une expertise médicale.

Le mis en cause (44 ans) a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de vérifier les actes criminels qui lui sont attribués et d’élucider tous les tenants et aboutissants de cette affaire, a conclu la DGSN.