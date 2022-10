Le Maroc est un « acteur incontournable » dans la lutte contre le terrorisme, a affirmé, lundi à Rabat, le secrétaire général adjoint délégué de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) pour les Affaires politiques et la politique de sécurité, Javier Colomina Piriz, qui a qualifié le royaume de « partenaire très important » pour l’Alliance atlantique.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, à la suite de ses entretiens avec les représentants des départements nationaux qui assurent le suivi du programme de coopération et de partenariat avec l’Otan, M. Colomina Piriz s’est félicité de « l’énorme responsabilité » que le Maroc a choisie d’endosser dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

Il a, par ailleurs, mis l’accent sur « la coopération pratique » qu’entretient l’Alliance atlantique avec les autorités militaires marocaines et sur le « dialogue politique important » qu’elle maintient avec le royaume, rappelant, dans ce sens, que le Maroc est membre du Dialogue méditerranéen.

M. Colomina Piriz, qui effectue une visite de travail dans le royaume, s’est, d’autre part, dit « extrêmement satisfait » des conversations de haut niveau qu’il a eues avec les autorités marocaines afin d’intensifier ce dialogue et de le rendre « plus régulier et plus substantiel », soulignant la nécessité de le revitaliser.

Il a également saisi cette occasion pour exprimer le souhait de continuer à approfondir la relation de partenariat « énormément satisfaisante » qu’entretient l’Otan avec le Maroc.