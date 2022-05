C’est officiel. Les frontières terrestres du Maroc avec les enclaves de Sebta et Melilla rouvriront le 17 mai courant.

Les frontières avec Sebta et Melilla rouvriront dans la nuit du lundi au mardi 17 mai, indique l’ambassade d’Espagne à Rabat dans un communiqué parvenu à H24Info. Les deux enclaves seront accessibles dans un premier temps aux citoyens résidents de l’Union européenne et aux personnes autorisées à voyager dans l’espace Schengen.

Ce n’est qu’à partir du 31 mai que les travailleurs marocains pourront également se rendre dans les deux enclaves, indique la même source, soulignant qu’un arrêté viendra officialiser cette décision.

«La réouverture est le fruit du travail bilatéral mené avec les autorités marocaines dans le cadre de la feuille de route convenue après la rencontre entre le président du gouvernement, Pedro Sanchez, et le roi du Maroc, Mohammed IV, et qui a permis d’établir les mécanismes qui régiront la réouverture -progressive, ordonnée et avec toutes les garanties de sécurité et de santé- des passages frontaliers entre les deux pays», poursuit l’ambassade.