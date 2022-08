Nasser Bourita a reçu, ce jeudi 25 août 2022 à Rabat, la ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, Annalena Baerbock. La visite comprendra des échanges dans plusieurs domaines.

La coopération entre le Maroc et l’Allemagne se solidifie. Le froid qui s’était installé entre les deux pays est désormais une page tournée. Et après presque un an de silence, ladite ministre des Affaires étrangères et son homologue marocain ont convenu lors d’une vidéoconférence en février, de «reprendre et d’approfondir les relations traditionnellement profondes et larges» entre les deux pays.

Cinq mois plus tard, elle rencontre Nasser Bourita pour la première fois à Rabat. « Annalena Baerbock est en visite au Maroc aujourd’hui. Les deux pays ont convenu d’ouvrir un nouveau chapitre dans leurs relations avec une coopération plus étroite dans les domaines de l’énergie, du climat et de la sécurité», a annoncé ce matin, le ministère fédéral des Affaires étrangères allemand sur Twitter.

M. Nasser Bourita a reçu, aujourd’hui à Rabat, la ministre des Affaires Etrangères de la République fédérale d’Allemagne, Mme Annalena Baerbock. pic.twitter.com/UzEcIT8m08 — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) August 25, 2022

En effet, il s’agit de lancer un programme global de coopération accrue afin d’intensifier la coopération sur six domaines et se fera, toujours d’après la même source, sur un pied d’égalité et dans le respect mutuel. «Les Objectifs de développement durable, rassemblés dans l’agenda 2030 et établis par les États membres des Nations Unies en septembre 2015, constituent le cadre d‘orientation de la coopération au développement avec le Maroc», indique-t-on.

Ainsi, les secteurs prioritaires de la coopération maroco-allemande sont la sécurité, le climat, la politique énergétique, la coopération au développement et la coopération dans le secteur économique et dans la politique culturelle et éducative. En ce qui concerne l’énergie, des discussions autour du développement de l’hydrogène vert seront au menu des entretiens. Le Maroc et l’Allemagne sont déjà liés par un partenariat depuis 2012, et une alliance fondée en 2020 portant sur la «Green Hydrogen Alliance».

AMin @ABaerbock besucht heute Marokko. Beide Länder haben vereinbart, ein neues Kapitel in ihren Beziehungen aufzuschlagen, mit einer engeren Kooperation bei Energie, Klima & Sicherheit. Worum es geht👇https://t.co/pTJEbeIOWb — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) August 25, 2022

«Ce grand nombre de coopérations convenues devrait s’accompagner d’un dialogue stratégique multidimensionnel continu. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays se réuniront également tous les deux ans. Après le voyage au Maroc, nous continuons vers la capitale du Danemark, Copenhague», a conclu le ministère des Affaires Etrangères sur son site web.