Nasser Bourita présent à Alger ce dimanche pour le dialogue 5+5

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale devrait arriver ce dimanche 21 janvier à Alger pour prendre part à une conférence ministérielle du dialogue 5+5.

Des sources concordantes ont confirmé la présence du Maroc, via le chef de sa diplomatie, au dialogue 5+5 prévu ce dimanche à Alger. Cette conférence ministérielle connaîtra la participation de dix pays du bassin méditerranéen. Il est question du Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie et Malte pour la rive nord ainsi que les cinq pays du Maghreb pour la rive sud.

A cette occasion, diverses thématiques seront abordées, notamment, la sécurité dans le Sahel et au Moyen-Orient, le terrorisme. Une conférence sera également consacrée à des thèmes liés au développement économique et social inclusif, la jeunesse et l’emploi, la migration, ainsi que le développement durable.