Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a atterri dimanche après-midi en Israël où il prendra part au Sommet du Néguev avec ses homologues d’Israël, des Etats-Unis, d’Egypte, des Emirats arabes unis et de Bahrein.

ברוך הבא ל #פסגת_הנגב – שר החוץ של מרוקו נאסר בוריטה 🇲🇦🇮🇱

أهلا بك في قمة النقب – وزير خارجية مملكة المغرب ناصر بوريطة

Welcome to The #Negev_Summit, Moroccan Foreign Minister Nasser Bourita

📸רפי בן חקון, לע״מ pic.twitter.com/mmD7eukJ0J

