Mondial 2026: Hicham El Amrani promet une candidature marocaine "propre"

Le directeur exécutif du comité de candidature national pour l'organisation du mondial 2026 est catégorique: le dossier marocain ne sera entaché par aucune affaire de corruption.

Le Maroc a enfin lancé l’offensive pour remporter l’organisation du Mondial 2026, face au trio USA-Canada-Mexique. Après le reveal mardi dernier du logo de la candidature nationale par le comité chapeauté par le ministre de l'Industrie Moulay Hafid Elalamy, une délégation marocaine a présenté, le lendemain, les atouts du royaume devant le Parlement du Conseil européen. Dans la foulée, on a appris que le Maroc accueillera début février la 40e assemblée générale de la Confédération africaine de football (CAF). Les choses sont décidément en marche, et l’on a envie de croire à la promesse de Moulay Hafid Elalamy: «Le 13 juin, on va fêter le résultat».

Dans cette confrontation à la David contre Goliath, d’aucuns craignent que la candidature nord-américaine pâtisse de l’impopularité grandissante de Donald Trump, qui ne fait qu’enchaîner les sorties controversées, la dernière en date étant sa désignation des pays africains et Haïti comme des «pays de merde». Néanmoins, certains experts estiment que toute tentative marocaine de tirer profit de cette situation pourrait se retourner contre le royaume, qui traîne ses propres casseroles: des accusations d’achat de votes pour organiser la Coupe du Monde 2010 notamment. À ce sujet, Hicham El Amrani rassure: la candidature marocaine sera «propre».

«Ne me parlez pas des candidatures passées auxquelles nous (l’actuel comité de candidature, NDLR) n’avons pas participé. Notre candidature est propre, elle remplira les conditions, et c’est ce qui compte», a déclaré le directeur exécutif du comité de candidature du Maroc, cité par Cuanto a Cuanto. À propos des conséquences des sorties de Trump sur la candidature nord-américaine, El Amrani préfère «laisser le choix aux électeurs». Et l’ancien secrétaire général de la CAF d’insister: «Nous ne voulons pas gagner le droit d’être le pays hôte à cause de ce que quelqu’un d’autre a fait, mais par nos propres atouts».