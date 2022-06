Les éléments de la Brigade de la police judiciaire relevant du district provincial de sûreté de la ville de Mohammedia ont procédé, vendredi, à l’arrestation d’un individu pour son implication présumée dans l’homicide volontaire d’une femme, avec tentative de vol, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les services de la sûreté nationale de Mohammedia avaient procédé, la semaine dernière, à l’examen de la dépouille de la victime (30 ans) à son domicile sis quartier Hassania dans la même ville, souligne la DGSN dans un communiqué.

La même source ajoute que la victime a été poignardée à mort alors que son père a été légèrement blessé après avoir opposé une résistance au présumé assaillant (21 ans).

Le mis en cause a été identifié à la faveur des recherches et investigations menées sur le terrain et des expertises techniques effectuées par les éléments de la police judiciaire, en coordination avec les techniciens de scène de crime et les experts de la police scientifique et technique, et après visualisation des enregistrements de la caméra se trouvant sur la scène du crime et exploitation des preuves, échantillons et empreintes génétiques prélevées sur les objets saisis, précise la même source.

Les investigations menées ont conduit, vendredi matin, à l’arrestation du suspect qui était sous l’emprise de drogues, fait savoir le communiqué, ajoutant que le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire dont le vol serait, selon les résultats préliminaires de l’enquête, le motif principal.