Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 26 juillet 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’Est des provinces Sud.

– Nuages bas denses sur les côtes Atlantiques avec bruine locale.

– Formations brumeuses par endroits sur les côtes Nord et Centre.

– Temps stable avec soleil prédominant ailleurs.

– Vent modéré à assez fort de secteur nord sur le Sud et les cotes Centre et faible de nord à variable ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 25/31°C sur le Sud-Est et l’Est des provinces Sud, 12/17°C sur les reliefs et de 18/24°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 39/45°C sur l’Est des provinces Sud et le Sud-Est, 34/39°C sur les plaines intérieures Nord et Centre, l’Oriental et es plateaux de phosphates, 28/35°C sur les plaines Atlantiques, la Méditerranée et les reliefs et de 22/28°C sur les côtes Atlantiques.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Cap Hadid Et Lagouira, localement agité à forte entre Cap Sim et Sidi Ifni et entre Dakhla et Lagouira, peu agitée à agitée ailleurs.