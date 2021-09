Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 15 septembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Pluies localement orageuses sur le Nord de l’Oriental, le Saiss, le Haut et Moyen-Atlas et la Méditerranée.

– Faibles pluies par endroits sur les plaines atlantiques Nord.

– Vent modéré de nord sur le Sud et de secteur sud sur le Sud-Est et le Sud de l’Oriental avec des chasse-sables par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 23/27°C sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud, de 12/17°C sur les reliefs et de 17/22°C ailleurs.

– Température maximale de l’ordre de 34/39°C sur le Sud et l’Est des provinces Sud et le Sud-Est, de 15/20°C sur l’Atlas, de 27/33°C sur le Nord des provinces Sud, le Sud de l’Oriental, l’intérieur du Souss et les plaines atlantiques Nord et Centre et de 20/26°C ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et entre Tantan et Boujdour, peu agitée à agitée sur le Détroit et ailleurs.