Melilla installe du fil barbelé avec des lames à sa frontière

Les autorités de Melilla ont décidé d’installer de nouveau un fil de fer barbelé renforcé avec des lames rasoirs à la frontière entre le préside occupé et le Maroc.

En 2007, le gouvernement Zapatero a retiré le fil barbelé concertina qu’il avait fait installer à Melilla, mais face à la montée de la pression migratoire, le gouvernement Rajoy les a réinstallés à fin 2013. Mais cette fois-ci, ce n’est pas le gouvernement, mais l’autorité portuaire de Melilla (APM) qui est derrière la décision. Également, elle ne vise plus principalement les migrants subsahariens, comme par le passé, mais plutôt les mineurs marocains non accompagnés qui entrent à Melilla dans l’espoir de rejoindre clandestinement l’Europe à bord des ferries.

Le président de l’APM, Miguel Marín, annoncé la semaine dernière que la barrière de 590 mètres de long sera renforcée avec un «système de baïonnettes et de fil barbelé» dont l’installation a déjà commencé. Ce partisan du Partido Popular a également souligné qu’il s’agit d’une «mesure dissuasive» pour «ces jeunes et ces mineurs qui viennent à Melilla pour rejoindre l'Espagne». Et le fil barbelé a fait ses premières victimes dimanche dernier, lorsque les passagers d’un ferry ont aperçu deux jeunes Marocains dont les vêtements sont restés accrochés au haut de la clôture, rapporte Diario de Sevilla. Ils ont été secourus par la police.

La décision de Marín a évidemment suscité des critiques presque unanimes, partis politiques et associations de la société civile la considérant «inhumaine». Le leader de l’opposition à Melilla Mustafa Aberchán, en particulier, a déclaré que le président de l’APM et le gouvernement de la ville seront tenus responsables pour les blessures qui pourraient survenir à la clôture portuaire. De son côté, José Palazón, chef de l’ONG Prodein d’aide aux enfants, a demandé «moins de fil barbelé concertina et plus de protection de l’enfance».

Même l’association unifiée de la Guardia Civil (AUGC) a estimé qu’il serait préférable de renforcer l’effectif des agents et, surtout, d’exercer un contrôle accru à la Gueule du Lion, le principal accès au port.