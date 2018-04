L'ONCF met en circulation de nouvelles voitures lits "single"

L'Office national des chemins de fer (ONCF) mettra en service, à partir du 24 avril, de nouvelles voitures lits "single" à bord des trains de nuit reliant Oujda, Rabat et Casablanca.

Dans le cadre de la poursuite de ses efforts pour améliorer davantage la qualité des services offerts à sa clientèle, le nouveau compartiment "single" a été repensé en "chambre d’hôtel" mobile, dotée d’équipements offrant un niveau de service optimal tout en permettant aux adeptes des voyages nocturnes de profiter d’une nuit de sommeil et gagner une journée de travail ou de loisir, indique un communiqué de l'ONCF.

Avec ces nouvelles voitures lits "single", l’ONCF offre à sa clientèle un confort nettement amélioré en mettant à sa disposition plus de commodités, à savoir: une ambiance conviviale à travers notamment un aspect boisé des parois, plus d’espace, un lit et un fauteuil ainsi que davantage d’équipements adaptés aux besoins des passagers, avec un lavabo doté d’eau chaude et froide, un miroir, une prise de courant, des espaces de rangement, précise le communiqué.

Une assistance personnalisée grâce à un service d’interphonie permettant de demander à tout moment, et par un simple appel, l’assistance du personnel ONCF et un petit déjeuner offert très tôt le matin avant l’arrivée à destination afin que les voyageurs puissent entamer directement la journée dès leur descente du train, figurent également parmi les prestations offertes dans ce cadre, conclut la même source.