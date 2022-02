L’Institut royal de police (IRP) de Kénitra a abrité, vendredi, un atelier de sensibilisation sur les droits des personnes vivant avec le VIH (PV VIH) et les populations clés plus exposées aux risques d’infection VIH (PPER), au profit des officiers de la police judiciaire.

Organisé par l’Association de lutte contre le sida (ALCS), en partenariat avec le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), cet atelier, qui a bénéficié à 25 officiers de la police judiciaire, a pour objectif de renforcer les capacités juridiques et réglementaires des participants.

Privilégiant l’approche genre, cette rencontre s’est articulée autour d’une série de thématiques portant sur la situation épidémiologique et la prévention combinée, le plan stratégique national de lutte contre le Sida, la discrimination, la stigmatisation et la violence basée sur le genre à l’égard des PV VIH et les populations clés. « La question du Sida et des droits de l’Homme sont à la croisée de plusieurs volets notamment la santé et l’application de la loi par les institutions concernées », a affirmé le directeur de l’IRP, Ahmed Zaari, à l’ouverture des travaux de cet atelier.

Il a souligné que l’idée des droits humains et son application s’appuient sur le respect de la dignité et des droits et la préservation des libertés dans le cadre d’une loi qui garantit ces valeurs, en tenant compte des catégories nécessitant une attention particulière, notamment les femmes, les enfants, les personnes aux besoins spécifiques, ainsi que les personnes atteintes du VIH.

« Cet atelier de sensibilisation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie sur les droits de l’Homme et le VIH/Sida, une stratégie lancée en 2013, par le ministère de la Santé et le CNDH, en partenariat avec l’ONU Sida », a indiqué le directeur de l’ONU Sida Maroc, Kamal Alami, dans une déclaration à la MAP.

Le Maroc a fait de grands progrès en matière de prévention et d’accès au traitement, le situant parmi les pays leaders dans la région de l’Afrique du nord et du Moyen-Orient dans le domaine de la lutte contre le VIH/Sida, a-t-il relevé, soutenant que la Stratégie sur les droits de l’Homme constitue une nouvelle dimension dans la réponse au VIH.

Il a, à cet égard, mis en avant le rôle de la DGSN en la matière, assurant que cette Direction est « un partenaire clé en matière de mise en œuvre de ces stratégies depuis de nombreuses années ».

Dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD), l’ONU Sida a lancé un nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le Sida pour la période 2021-2026 visant à mettre fin à la stigmatisation, à la discrimination et à la violence fondée sur le genre, d’ici 2025, et à éradiquer le VIH dans les différents pays du monde en 2030, a-t-il expliqué.

De son côté, Ouadah Saadia, présidente de la Commission régionale des droits de l’Homme de Casablanca-Settat, a fait savoir que le CNDH, en partenariat avec le ministère de la Santé, les partenaires des organisations de la société civile et des secteurs gouvernementaux concernés, ont développé une Stratégie nationale sur les droits humains et le VIH/SIDA qui a été prolongée jusqu’en 2023.

De nombreuses interventions ont été réalisées dans le cadre de cette Stratégie et ont permis de réduire la stigmatisation et la discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et des populations clés, notamment la réforme de l’arsenal législatif, l’évaluation genre, l’étude stigma-index, la formation, le plaidoyer et la communication, a-t-elle noté.

Elle a salué dans ce sens la grande importance accordée par la DGSN à la question des droits de l’Homme en général, notamment à travers l’intégration de ce volet dans le parcours de formation des femmes et des hommes de la police, en plus de l’organisation de rencontres, de conférences et de ateliers de sensibilisation autour des différents sujets en relation avec les droits humains.

Même son de cloche du côté de Moulay Ahmed Douraidi, chargé de plaidoyer et droits humains au sein de l’ALCS, qui a mis en exergue le rôle de la DGSN qui « a toujours été un partenaire pour lever les obstacles et faciliter l’accès à la prévention et aux soins pour les personnes atteintes du VIH/Sida et aux populations clés plus exposées aux risques d’infection ».

Prévalence très faible

Un grand travail est déployé au niveau national pour réduire la stigmatisation et la discrimination en matière de lutte contre le Sida, et faire bénéficier les personnes vivant avec le VIH et les populations clés des droits consacrés par la Constitution et les conventions internationales, à savoir le droit à la santé, a-t-il affirmé.

Au Maroc, l’infection au VIH est peu active en population générale avec une prévalence très faible, autour de 0.08% et un nombre des PV VIH estimé à 21.000, dont 23% ignorent leur séropositivité. Mais les prévalences sont plus élevées parmi les populations dites « populations clés » qui sont les plus exposées et les plus vulnérables au VIH/Sida.

Le plan stratégique national de lutte contre le Sida du ministère de la santé a clairement prioritisé les populations clés, en leur prévoyant des actions de prévention combinées, dont la sensibilisation à l’adoption de comportements à moindre risque, la mise à disposition d’outils de prévention, une offre de dépistage VIH et des consultations pour infections sexuellement transmissibles.