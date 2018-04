Autoroutes: extension du péage de l'échangeur Meknès-Est

A l’occasion de la première journée du SIAM, la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) a annoncé, l'ouverture de l’extension de la gare de péage de l’échangeur Meknès-Est, qui passe de six à dix voies.

Cette extension intervient dans le cadre de la stratégie de l'ADM pour la modernisation et l’investissement dans le développement des infrastructures autoroutières nationales, a indiqué l'ADM dans un communiqué, soulignant qu'elle vient consolider la connexion de la région au réseau autoroutier et améliorer la fluidité de la circulation.

Pour rappel, l’ADM dispose d’une application qui permet à ses clients-usagers de se renseigner sur le trafic des autoroutes à temps réel, et d’un Tag Jawaz qui rend le passage en péage plus de sécurisé et fluide en cas de forte affluence .