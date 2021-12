Les scandales sexuels au sein des universités et écoles supérieures marocaines s’enchaînent. De récentes révélations accablent un professeur de l’École Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) d’Oujda.

Une nouvelle affaire de chantage sexuel fait scandale au Maroc. Preuve à l’appui, une étudiante de l’ENCG Oujda a brisé le silence, en dénonçant son professeur qui n’a pas «arrêté de la harceler par tous les moyens».

Dans sa lettre partagée sur le groupe d’étudiants ENCG Land, la jeune femme affirme avoir décidé de parler bien qu’elle n’ait pas «de preuves solides», mais uniquement «des conversations éphémères ouvertes et imposées par lui (le professeur) pour ne pas garder de traces». Des extraits de ces discussions ont été partagés par sur le compte du mouvement «7achak».

Une réunion d’urgence a été convoquée le lundi 27 décembre par l’Association des étudiants de l’ENCG et l’ENCGO Alumni. Ces derniers dénoncent dans le communiqué publié à l’issue de cette réunion, «toute forme de discrimination et de harcèlement sexuel (…), appelant à accélérer l’enquêté, afin de confirmer ou démentir ces allégations».

Les deux associations appellent également les étudiants et diplômés à être «plus vigilants et à resserrer les rangs afin de défendre les acquis des étudiants et l’image de l’Université marocaine, et afin de préserver la dignité des étudiants, diplômés et professeurs».

Une manifestation a été organisée devant l’école ce mardi 28 décembre.

Cette affaire éclate au grand jour en pleine enquête dans l’affaire de chantage sexuel, dans laquelle plusieurs professeurs de l’université de Settat sont impliqués.