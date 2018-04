Le prince Moulay El Hassan devrait rejoindre le lycée royal des techniques d'air de Marrakech

À 15 ans, le prince Moulay El Hassan va poursuivre des études d’aviation et s’apprête à passer le concours d’accès au collège préparatoire aux techniques aéronautiques à Marrakech (CRAPT).

Selon le portail Alyaoum24, Moulay El Hassan va entamer au collège sa première année de baccalauréat. La même source précise toutefois que le prince héritier poursuivra ses cours de langues et des principes du discours, d’improvisation et de protocole concernant les bases de la diplomatie et la gestion des affaires de l’État.

سيجتاز صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير مولاي الحسن هاته السنة مباراة ولوج الثانوية الملكية للتقنيات الجوية-مراكشاهلا بك مولاي في القوات الجوية الملكية#الفا1 Publiée par ‎القوات الجوية الملكية المغربية Royal Moroccan Air Force‎ sur lundi 16 avril 2018

A noter que le Collège royal préparatoire aux techniques aéronautiques (CRPTA) est un lycée d’excellence à Marrakech dont l’accès se fait sur la base d’une présélection de dossier et un concours d’entrée.